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Кудрин высказался об «антисанкциях» против бизнесменов США
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Кудрин считает «антисанкции» против американского бизнеса нецелесообразными 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин затруднился предсказать российский ответ на новые санкции США, однако высказал мнение, что в отношении частного американского бизнеса вводить контрсанкции нецелесообразно.
"Мне трудно сказать, какие антисанкции могут быть. Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны", — сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о том, какие ответные меры может принять Россия.
Он отметил, что западный бизнес приносит в РФ технологии, инвестиции.
"Такого рода санкции будут ущемлять и нашу экономическую ситуацию. Я не думаю, что такие санкции продуктивны", — добавил Кудрин.
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