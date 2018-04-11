Ещё
Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,49%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,49% 

Investing.com Россия 51 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов фармацевтической промышленности, продовольствия и розничной торговли.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 снизился на 0,49%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции JX Holdings, Inc. (T:5020), которые подорожали на 28,1 п. (4,28%), закрывшись на отметке в 683,9. Котировки Softbank Corp. (T:9984) выросли на 266,0 п. (3,44%), завершив торги на уровне 7.987,5. Бумаги Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (T:5713) выросли в цене на 140,0 п. (3,20%), закрывшись на отметке 4.516,0.
Лидерами падения стали акции J.Front Retailing Co., Ltd. (T:3086), цена которых упала на 168,0 п. (9,28%), завершив сессию на отметке 1.642,0. Акции Terumo Corp. (T:4543) поднялись на 380,0 п. (6,45%), закрывшись на уровне 5.510,0, а Kao Corp. (T:4452) снизились в цене на 348,0 п. (4,26%) и завершили торги на отметке 7.814,0.
На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2146) превысило количество закрывшихся в плюсе (1209), а котировки 187 акций практически не изменились.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 1,32% до отметки 20.96.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,37%, или 0,24, достигнув отметки $65,27 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,49%, или 0,35, до $70,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,07%, или 0,90, до отметки $1.346,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,23% до 106,95, а котировки EUR/JPY упали на 0,17%, достигнув отметки 132,22.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 89,26.
Investing.com Россия: последние новости
Падение рубля отразилось на ожиданиях по ставкам ЦБ РФ Доллар подорожал против иены на фоне ослабления опасений по поводу торговой войны Золото в плюсе на фоне обострения торговой войны между США и Китаем
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства82
200 человек погибли при падении самолета в Алжире34
Россия пригрозила сбивать ракеты США807
Рубль продолжил безустанное падение362
США готовят новый удар по России536
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение