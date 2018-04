Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 0,49%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов фармацевтической промышленности, продовольствия и розничной торговли.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 снизился на 0,49%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции JX Holdings, Inc. (T:5020), которые подорожали на 28,1 п. (4,28%), закрывшись на отметке в 683,9. Котировки Softbank Corp. (T:9984) выросли на 266,0 п. (3,44%), завершив торги на уровне 7.987,5. Бумаги Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (T:5713) выросли в цене на 140,0 п. (3,20%), закрывшись на отметке 4.516,0.

Лидерами падения стали акции J.Front Retailing Co., Ltd. (T:3086), цена которых упала на 168,0 п. (9,28%), завершив сессию на отметке 1.642,0. Акции Terumo Corp. (T:4543) поднялись на 380,0 п. (6,45%), закрывшись на уровне 5.510,0, а Kao Corp. (T:4452) снизились в цене на 348,0 п. (4,26%) и завершили торги на отметке 7.814,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2146) превысило количество закрывшихся в плюсе (1209), а котировки 187 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, упал на 1,32% до отметки 20.96.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,37%, или 0,24, достигнув отметки $65,27 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,49%, или 0,35, до $70,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,07%, или 0,90, до отметки $1.346,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,23% до 106,95, а котировки EUR/JPY упали на 0,17%, достигнув отметки 132,22.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 89,26.