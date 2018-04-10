Вторник оказался не светлее «черного понедельника»

Во вторник, 20 апреля, рубль продолжил падение. Доллар переступил порог в 63 рубля впервые с декабря позапрошлого года, евро превысил 78 рублей — такого не было с апреля 2016-го.

— Произошедшие события — это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивали в последние несколько лет. Да, есть волатильность на рынке, но это нормально. Эльвира Сахипзадовна сказала про плавающие валюты…

— То есть это в пределах в волатильности?

— Пока это волатильность, и плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения, и изменение баланса спроса и предложения. Сейчас никакого изменения со стороны регуляторов на рынке не происходит. Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться.

Эльвира Набиуллина, в свою очередь, заявила, что у ЦБ есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в различных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. Однако, по ее мнению, сейчас таких рисков нет.

«Те события, которые произошли в пятницу, вызывают коррекцию рынков. И как в таких случаях бывает, в первые дни после событий наблюдается повышенная волатильность, потому что здесь еще много неопределенности для инвесторов, для участников рынка, не совсем понятных последствия. Но, на наш взгляд, нужно время некоторое для адаптация и финансовой сферы экономики к этим к изменившимся внешним условиям. Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются. Плавающий курс является одним из таких амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков, которые уменьшают влияние такого рода внешних событий на реальную экономику, и мы исходим из того, что это будет происходить. У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять какие-то системные меры. Конечно, мы будем отслеживать ситуацию по мере необходимости, какие-то коррекции возможные, и вводить». ​