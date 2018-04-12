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Реальный эффективный курс рубля снизился на 1%
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Реальный эффективный курс рубля снизился на 1% 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Реальный эффективный курс рубля по предварительной оценке в период с января по март снизился на 1%, в марте — на 0,3%. Об этом сообщается в материалах Банка России.
Как стало известно, реальный курс рубля к доллару в марте снизился на 0,6% по сравнению с февралем, к евро — не изменился.
Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в марте снизился на 0,3%.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу снизился на 2,53 руб, до 76,75 рубля., курс доллара уменьшился на 2 руб., до 62,06 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 2,24 руб., составив 68,67 руб.
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