Опубликованы основные выводы Российского инвестиционного форума

Информационно-аналитическая система Фонда «Росконгресс» представила основные выводы по итогам публичных дискуссий Российского инвестиционного форума.

Отмечается, что дискуссии Российского информационного форума были посвящены трем основным темам: стимулированию развития бизнеса, улучшению качества жизни и совершенствованию управления, пишет ТАСС

На мероприятии было озвучено, в частности, что российская экономика стабилизировалась и стала менее зависимой от внешних шоков и цен на сырье. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, также отметив учтойчивость финаносовой системы страны, положительную динамику ВВП, низкую инфляцию, предсказуемую тарифную политику, сбалансированность бюджета и накопление средств в суверенном виде.

Новой поставленной задачей стало обеспечение условий для развития экономики. Обсуждались, в том числе, развитие инфраструктуры и недостаток средств в этой отрасли, а также неразвитость банковской системы.

Также обсуждались развитие производства, рынков, человеческого капитала, управления. Участника форума сошлись во мнении, что одной из главных проблем является противоречие между полномочиями и финансовыми возможностями субъектов РФ . Предписанные расходы превышают имеющиеся доходы в среднем в 1,5 раза. Нынешняя система управления эту ситуацию разрешить не может и, более того, ее воспроизводит.

Решение этой проблемы экспертам видится в закреплении принципов проектного управления на законодательном уровне, решение вопросов через внедрение модельного подхода и увеличение финансовой самостоятельности регионов.

Кроме того, одним из важнейших вопросов стал вопрос цифровизации, ее внедрения во все сферы экономики и госуправления.

Отмечается, что Дмитрий Медведев призвал максимально «оцифровать» взаимодействие бизнеса и государства. По его мнению, это даст возможность снизить административную нагрузку на бизнес, модернизировать управление на всех уровнях власти.

По планам правительства, нормативная база цифровизации будет готова в течение двух ближайших лет.

Участники Российского инвестиционного форума сошлись на том, что ее необходимо готовить вместе с бизнесом. Властям следует сокращать бюрократические издержки и создавать удобные цифровые платформы, учитывать различную степень готовности регионов к переходу в цифру, поддерживать развитие IT-отрасли.