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Опубликованы основные выводы Российского инвестиционного форума
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Опубликованы основные выводы Российского инвестиционного форума 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Информационно-аналитическая система Фонда «Росконгресс» представила основные выводы по итогам публичных дискуссий Российского инвестиционного форума.
Отмечается, что дискуссии Российского информационного форума были посвящены трем основным темам: стимулированию развития бизнеса, улучшению качества жизни и совершенствованию управления, пишет ТАСС.
На мероприятии было озвучено, в частности, что российская экономика стабилизировалась и стала менее зависимой от внешних шоков и цен на сырье. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, также отметив учтойчивость финаносовой системы страны, положительную динамику ВВП, низкую инфляцию, предсказуемую тарифную политику, сбалансированность бюджета и накопление средств в суверенном виде.
Новой поставленной задачей стало обеспечение условий для развития экономики. Обсуждались, в том числе, развитие инфраструктуры и недостаток средств в этой отрасли, а также неразвитость банковской системы.
Также обсуждались развитие производства, рынков, человеческого капитала, управления. Участника форума сошлись во мнении, что одной из главных проблем является противоречие между полномочиями и финансовыми возможностями субъектов РФ. Предписанные расходы превышают имеющиеся доходы в среднем в 1,5 раза. Нынешняя система управления эту ситуацию разрешить не может и, более того, ее воспроизводит.
Решение этой проблемы экспертам видится в закреплении принципов проектного управления на законодательном уровне, решение вопросов через внедрение модельного подхода и увеличение финансовой самостоятельности регионов.
Кроме того, одним из важнейших вопросов стал вопрос цифровизации, ее внедрения во все сферы экономики и госуправления.
Отмечается, что Дмитрий Медведев призвал максимально «оцифровать» взаимодействие бизнеса и государства. По его мнению, это даст возможность снизить административную нагрузку на бизнес, модернизировать управление на всех уровнях власти.
По планам правительства, нормативная база цифровизации будет готова в течение двух ближайших лет.
Участники Российского инвестиционного форума сошлись на том, что ее необходимо готовить вместе с бизнесом. Властям следует сокращать бюрократические издержки и создавать удобные цифровые платформы, учитывать различную степень готовности регионов к переходу в цифру, поддерживать развитие IT-отрасли.
«ФедералПресс» напоминает: информационно-аналитическая система «Росконгресс» была впервые представлена на Российском инвестиционном форуме 13 февраля 2018 года. Сегодня интерактивная библиотека знаний включает описание 734 сессий по 153 темам повестки развития страны, обсуждаемым на мероприятиях Фонда «Росконгресс», а также сведения о 3730 спикерах и экспертах.
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