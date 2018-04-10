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«Это будет финансовый терроризм…» Вот он!
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Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

«Это будет финансовый терроризм…» Вот он! 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: ru.investing.com  Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Рубль снова обвалился. Второй день подряд российская валюта стремительно теряет в цене на фоне новых санкций США. Что говорят и говорили по этому поводу представители финансового блока правительства и ЦБ РФ.
"Если наши золотовалютные резервы могут быть арестованы, даже если мысль такая у кого-то есть, это просто финансовый терроризм, самый настоящий, по-другому нельзя сказать. Думаю, что, безусловно, до этого не дойдет. (…) По сути, это будет объявление финансовой войны между России и теми, кто это сделает", — такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов в конце прошлого года.
И хотя резервы никто не арестовывал, по сути, финансовая война действительно началась — война США против России.
Готовы ли власти к такому удару, большой вопрос.
Минфин также обещал не допустить резкого укрепления рубля, так как будет скупать валюту на рынке. Однако защиту от резкого ослабления рубля никто не обещал, и мы снова видим падающий по несколько процентов за сессию рубль.
Сегодня обвал продолжился. Доллар на Московской бирже достиг 63 руб., евро стоит дороже 77 руб.
Фьючерс на пару доллар/рубль отвезли на планку, то есть на время падение может прекратиться, но только на короткий промежуток.
Министр экономического развития Максим Орешкин полон оптимизма: он заявил сегодня, что новые санкции США против России станут хорошим тестом для макроэкономики страны. Он также выразил уверенность, что плавающий курс «абсорбирует» последние шоки и изменения на рынке.
Стоит сказать, что у финансовых — и в первую очередь экономических — властей было достаточно времени и возможности, для того чтобы реформировать экономику и сделать ее, например, намного менее зависимой от импорта.
Сейчас, когда курс обвалился, мы с высокой долей вероятности увидим скачок инфляции. В первую очередь потому, что оборудование по-прежнему ввозится из-за рубежа, как и многое другое. Для того чтобы плавающий курс мог что-то абсорбировать, экономика должна быть конкурентной, производить собственную продукцию.
К слову, именно из-за того, что последние годы курс был стабильным, российская экономика смогла более или менее оправиться от ударов 2014 г.
Интересное мнение по поводу падения рубля высказала и глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, Банк России обладает достаточным набором инструментов, чтобы предотвратить угрозу финансовой стабильности, однако на данный момент поводов к их применению нет.
Когда на валютном рынке творится настоящий бардак, который как две капли воды напоминает то, что происходило в 2014 г. — рынок полностью во власти спекулянтов, и котировки двигаются настолько быстро, то спокойствие сохранять достаточно трудно.
Совсем недавно Эльвира Набиуллина заявила также, что зависимость российской экономики и курса рубля от цен на нефть упала в 10 раз.
Как мы видим, это не обеспечило рублю стабильность и защиту от всех внешних шоков, более того, зависимость от цен на нефть упала на фоне растущего тренда на нефтяном рынке, и мы не знаем, как бы повел себя рубль, если бы к санкциям добавилась еще и падающая нефть.
Вообще, стоит сказать, что в 2014 г. удар по России был двойной — от нефти и от санкций. Сейчас только санкции.
Кроме того. складывается ощущение, что рост цен на нефть стал для финансовых и монетарных властей успокаивающим фактором. Да, определенная работа была проделана, но в экстремальных условиях эффекта она, похоже, не дает.
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