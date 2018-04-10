Ещё
Правительство хочет ускорить введение пошлин за онлайн-покупки дороже €500
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство хочет ускорить введение пошлин за онлайн-покупки дороже €500 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Правительство предложило с 1 июля 2018 года уменьшить порог беспошлинной онлайн-торговли с €1000 до €500. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который проходит этап публичных обсуждений.
При этом проект предлагает сократить порог и в 2019 году, снизив его до €200. Власти хотят создать равные условия для импорта товаров при поставке по традиционным каналам и при трансграничной электронной торговле. Изначально снижение порога до €500 было запланировано на 2019 год, напоминает Rusbase.
Сейчас российское законодательство позволяет одному человеку в месяц купить в интернете товар на сумму не более €1000, масса которого не превышает 31 кг. Пошлина при превышении порога составит 30%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минфине заявили, что пошлина для интернет-покупок дороже €20 поможет российским ретейлерам
В октябре прошлого года «Почта России» предложила собственную схему сокращения лимита беспошлинного ввоза зарубежных товаров. Почтовый оператор предложил с 2019 года сократить порог в €1 тысячу до €200, через год сократить его на €100, а с 2021 года установить его на уровне €50.
Уже в конце декабря 2017 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил новые правила ввоза товаров физлицами на территорию стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит и Россия. Планируется, что к 2020 году порог беспошлинного ввоза снизят до €200.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
«Продуктовый ЕГАИС» в России могут заменить на маркировку товаров В России запустили систему tax free ЦБ отобрал лицензию у банка из топ-200
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля153
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста68
Поставщики бытовой техники увеличивают цены121
Набиуллина прокомментировала падение рубля
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД126
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение