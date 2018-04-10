Правительство хочет ускорить введение пошлин за онлайн-покупки дороже €500

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Правительство предложило с 1 июля 2018 года уменьшить порог беспошлинной онлайн-торговли с €1000 до €500. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который проходит этап публичных обсуждений.

При этом проект предлагает сократить порог и в 2019 году, снизив его до €200. Власти хотят создать равные условия для импорта товаров при поставке по традиционным каналам и при трансграничной электронной торговле. Изначально снижение порога до €500 было запланировано на 2019 год, напоминает Rusbase.

Сейчас российское законодательство позволяет одному человеку в месяц купить в интернете товар на сумму не более €1000, масса которого не превышает 31 кг. Пошлина при превышении порога составит 30%.

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В октябре прошлого года « Почта России » предложила собственную схему сокращения лимита беспошлинного ввоза зарубежных товаров. Почтовый оператор предложил с 2019 года сократить порог в €1 тысячу до €200, через год сократить его на €100, а с 2021 года установить его на уровне €50.

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