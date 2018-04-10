Банк «Калуга» снизил ставки по программам кредитования малого бизнеса

Банк «Калуга» заметно снизил процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса.

Ставки снижены на 1—3,25 процентных пункта. По кредиту «Оборотный» ставки снижены с 12—15,75% годовых до 10—12,5% годовых. По программе «Инвестиционный» денежные средства можно привлечь под ставку 10,5—13,75% годовых (ранее — 11,5—15,75% годовых).

Овердрафтом можно воспользоваться под ставку от 11,25% годовых до 14% годовых, ранее профинансировать текущую деятельность можно было за 13—16,8% годовых.

Под ставку 10,25—14,5% годовых можно привлечь денежные средства для участия в тендерах, ранее по кредиту «Тендерный» действовали ставки в размере 12,5—15,75% годовых.

Продуктовый виджет

Сумма кредита по всем программам определяется для каждого заемщика индивидуально, по овердрафту она не может быть выше 70% от среднемесячного кредитового оборота. Окончательная ставка так же определяется индивидуально, исходя из суммы и длительности кредитования.

По всем программам предусмотрено взимание ежемесячной комиссии за ведение счета в размере 0,08—0,1% от суммы задолженности или неиспользуемого лимита кредитной линии.