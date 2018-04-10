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Кудрин считает, что высокие цены на нефть обезопасят курс рубля от колебаний
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Кудрин считает, что высокие цены на нефть обезопасят курс рубля от колебаний 

Rambler News Service 1 час назад
Высокие цены на нефть обезопасят курс рубля от излишних колебаний, заявил журналистам в кулуарах «Биржевого форума — 2018» председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
«Сейчас мы видим, что рубль заметно упал. Но, в то же время, высокие цены на нефть с высокой долей вероятности предотвратят дальнейшие колебания его курса. При этом не надо забывать, что нынешняя ситуация выгодна экспортерам, которые постараются ей воспользоваться», — сказал Кудрин.
Сегодня биржевой курс евро превысил 78 рублей, биржевой курс доллара — 63 рубля.
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