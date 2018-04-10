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Глава Мосбиржи: Экономика РФ привлекла в 2017 году 5,3 трлн руб
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Глава Мосбиржи: Экономика РФ привлекла в 2017 году 5,3 трлн руб 

Прайм 1 час назад
Российская экономика привлекла в 2017 году в бюджеты всех уровней 5,3 триллиона рублей, сообщил глава Московской биржи Александр Афанасьев.
"У нас привлечено в российскую экономику в бюджеты всех уровней за прошлый год 5,3 триллиона рублей, что более чем в полтора раза больше, чем в предыдущем году. А тот показывал в свою очередь еще прирост на 50%. Это абсолютный рекорд, который я видел когда-либо на Московской бирже", — сказал он на Биржевом форуме.
По его словам, за 2017 год состоялось 16 первичных и вторичных размещений компаний. «Это достаточно много, мы такого не видели с 2000-х годов по количеству», — отметил он.
"И самое главное — у нас проснулся ритейловый спрос. Новых счетов было открыто 250 тысяч физическими лицами в прошлом году, такого не было даже в 2007-2008 годах. До 2 миллионов дошло открытых новых счетов. Индивидуальных инвестиционных счетов уже 330 тысяч", — сказал Афанасьев.
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