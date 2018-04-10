Рубль в панике: Куда бежать, чего бояться

Во вторник, 10 апреля, падение курса рубля на бирже продолжилось. После небольшого укрепления национальная валюта в ходе торгов проседала до 63,95 руб. за доллар и 78,77 руб. за евро. К полудню курс немного откатился назад и составил 62,29/76,71 рублей за пару доллар/евро. Официальный курс Центрального банка на 10 апреля составил 62,36 руб. за доллар (+ 3,8 руб.) и 76,85 руб. за евро (4,97 руб.)

В Центральном банке заявили, что не видят рисков для финансовой стабильности, хотя готовы применить определенные инструменты, если возникнет такая необходимость.

«У ЦБ есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет. Нет необходимости никакой применять какие-то системные меры», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина , добавив, что новые санкции США «вызывают естественную коррекцию рынка».

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин назвал санкции США хорошим тестом для макроэкономической конструкции и выразил уверенность в том, что она выдержит текущую волатильность. «Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться. Но акцент бы я как раз сделал на бесперебойной работе предприятий», — подчеркнул Орешкин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что падение на бирже вызвано во многом конъюнктурой и эмоциями, и впоследствии произойдет корректировка.

«Сейчас, действительно, достаточно сильные негативные тенденции на бирже были. Частично они обусловлены конъюнктурой, частично они обусловлены эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается. Впоследствии будет определенная корректировка. Какая — пока, наверное, вряд ли кто-то скажет», — сказал Песков.

Напомним, что снизился не только курс национальной валюты, но также стоимость акций практически всех крупных российских компаний, даже тех, что не попали в санкционный SDN-list.

Несмотря на панику, охватившую биржу, эксперты хотя и с осторожностью, в целом оценивают ситуацию без особого пессимизма. Пока свою роль играют эмоции и негативные ожидания инвесторов, которые боятся рисков вложений в рублевые активы.

Однако внешняя конъюнктура для рубля выглядит неплохо. Цены на энергоносители на мировых рынках растут — нефть марки Brent поднялась почти до 70 долларов за баррель. Поэтому большинство аналитиков предсказывают относительное восстановление курса национальной валюты после того, как паника уляжется. Если, конечно, не произойдут новые внешнеполитические потрясения, которые экономисты спрогнозировать не в состоянии.

— Падение российской валюты вызвано тем, что иностранные инвесторы выходят из российских облигаций, происходит сворачивание операций carry trade *, что оказывает давление на рубль, — объясняет старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич . — При этом фон для рубля достаточно неплохой, нефть марки Brent торгуется на уровне 69,5 доллара за баррель. Плюс к этому российские экспортеры начинают подготовку к новому налоговому периоду. В преддверии выплат они создают рублевые резервы, для чего им приходится продавать валютную выручку и увеличивать предложение валюты на рынке.

Можно говорить о том, что после того как паника сойдет, скорее всего, рубль попытается отыграть часть потерь. В среднесрочной перспективе я не исключаю отступление доллара в район 57-59 рублей за единицу американской валюты.

«СП»: — Повлияет ли нынешняя ситуация на инфляцию и рост цен?

— Безусловно, определенное влияние на инфляцию возможно, но не думаю, что текущая ситуация приведет к существенным последствиям. Это явление временное и, скорее всего, оно окажет такое же временное воздействие на инфляцию.

— Сейчас очень сложно анализировать ситуацию, так как постоянно меняются вводные данные — внешний фон, который влияет на прогнозы, — говорит аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . — Можно предположить, что у рубля еще есть потенциал для некоторого падения. Ключевым фактором ослабления рубля к основным мировым валютам выступает распродажа гособлигаций, в данном случае облигации федерального займа (ОФЗ).

Ранее рубль укреплялся на притоке средств, в том числе нерезидентов, в ОФЗ. Это происходило потому, что Центробанк плавно снижал ключевую ставку, и инвестиции на рынке ОФЗ приносили сверхдоходность. Можно было заработать не только на купонах, но и на росте чистых цен.

Сейчас мы видим обратную тенденцию. Несмотря на рост цен на нефть, чистые цены ОФЗ падают, потому что есть ожидания, что будут введены санкции на российский госдолг, да и в целом растет уровень риска. Инвесторы два дня подряд массово распродают ОФЗ. Примерно треть из них являются нерезидентами. Естественно, нерезиденты, которые распродают рублевые активы, тут же покупают валюту. Это и давит на рубль, несмотря на рост цен на нефть.

Кроме того, давление на национальную валюту оказывает негативный новостной поток. После того, как Центробанк перешел к плавающему курсообразованию рубля, любые внешние шоки по большей части амортизируются именно валютным рынком, который нивелирует все негативные моменты за счет ослабления рубля.

«СП»: — До каких пределов может упасть рубль?

— Наш базовый прогноз, который мы сделали еще до введения новых санкций, — это значения 57,30 рублей за доллар к концу года. Очевидно, теперь мы будем его пересматривать в сторону ослабления. Но я не думаю, что это будет радикальный пересмотр. Ожидаю, что курс сохранится на уровне менее 60 рублей за доллар. Негатива стало больше, но к концу года этот эффект начнет сходить на нет. Скорее всего, мы сейчас видим краткосрочную реакцию рынка.

«СП»: — Как эта ситуация повлияет на инфляцию и макроэкономические показатели?

— Любое ослабление рубля, которое ниже уровня 80-90 рублей за доллар, не будет существенно влиять на макроэкономические показатели, не приведет к заметному инфляционному шоку и не вызовет панических настроений населения. Я бы ориентировался на эти уровни, как на границу, после которой возможно влияние ослабления рубля на макропоказатели.

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС , кандидат экономических наук, доцент Юрий Твердохлеб также полагает, что падение рубля ситуативно.

— Я считаю, что это кратковременные колебания, связанные с общей реакцией на санкции, которые введены в отношении нашей страны. Это касается как валютного, так и фондового рынка. Думаю, курс валюты в самое ближайшее время стабилизируется и рубль откатится на те параметры, которые были до понедельника.

ЦБ достаточно четко отслеживает такие вещи, и даже если они не особо афишируют свои действия, то контролируют ситуацию. Если вдруг курс просядет сильнее, он начнет предпринимать определенные действия.

Но сейчас такой необходимости нет, скорее всего, курс постепенно вернется к тому уровню, который сложился до этой ситуации. Это достаточно комфортные показатели и они соответствуют задачам, которые стоят перед экономикой, в том числе и в связи с заложенными параметрами денежно-кредитной политики по таргетированию инфляции.

Заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин , в свою очередь, считает, что возврат к показателям 57 рублей за доллар в ближайшее время невозможен, но и дальнейшее падение маловероятно.

— Без более серьёзных, суверенных санкций, падение рубля можно на ближайшее время считать завершённым. Практически протестирован уровень 64, так что теперь можно ждать откат и закрепление на уровне 60-61. Возврат к 57 маловероятен, для этого нужен и рост нефти к 73, и падение политической напряжённости, а это маловероятное сочетание.

Продажи нерезидентов и покупка ими валюты практически завершены. Для дальнейшего падения рубля, выше давно уже ожидавшихся уровней на 64-64,5, нужны покупки локальных игроков и переосмысление политического риска, так что видимо только суверенные санкции — отключение SWIFT, запрет на покупку ОФЗ для нерезидентов или непосредственное военное соприкосновение со странами НАТО , могло бы усугубить ситуацию. Пока это маловероятно, но до конца года новые санкции как раз совсем не исключены, так что долю валюты в сбережениях спускать ниже 50-60% не стоит.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский также считает, что внешнеполитическая ситуация продолжит влиять на курс рубля.

— Паника, охватившая российский фондовый рынок и рублевые пары, продлится как минимум до комментариев ООН по последней химатаке, произошедшей в сирийской Думе в минувшие выходные. До сих пор нет внятных сообщений о произошедшем, но все привыкли обвинять официальный Дамаск , а, следовательно, и Москву

Поэтому крупный капитал, опасаясь нового витка обострения отношений Запада с Россией , стремится выходить из российских бумаг и российского рубля, более того, ранее поддерживающая рубль торговля на разнице процентных ставок становится все менее актуальной в связи с увеличением ставки Федрезерва с одновременным смягчением денежно-кредитной политики Банком России.

На наш взгляд, после стремительного обвала пара доллар/рубль продолжит формировать базу в районе 60-61 рубля, евро вернется в коридор 71-74 рубля. Следующим драйвером станут новости с рынка сырья. Рост нефти на 3% в течение последних трех торговых сессий способен сдержать панику.

* Стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок.

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