Инфляция и финансовое резервирование в США не так плохи, как считает рынок, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills …

Повышение ставок — это то, чем сегодня принято объяснять падение фондовых индексов. Другая, ничуть не менее распространённая версия происходящего — кажущееся стремление США воевать на Ближнем Востоке, подружившись с Китаем и Латинской Америкой. И всё же, если будет мир с Китаем и война в Сирии , отчего тогда падал закредитованный Boeing , завершивший овернайт около $329,5?

На мой взгляд, тот факт, что Dow 30 снизился на 0,9% до 24189,45 пункта, объясняется единовременным ускорением инфляции, а такое же краткосрочное ужесточение риторики Штатов скорее оказывает поддержку бумагам оборонных концернов, включая Lockheed Martin и Raytheon, по крайней мере, до тех пор, пока об их продукции позитивные отзывы, и она не подводит.

В сфере макроэкономики — годовой рост общего индекса потребительских цен (ИПЦ) ускорился до 2,4%, максимума с марта 2017-го, рост базового ИПЦ — до 2,1%, самых быстрых темпов с февраля 2017 года. При этом что выросло в цене: страховка авто выросла в цене на +8,9%, курительная продукция — на +5,9%, услуги госпиталей на +5,2%, и медицинские материалы — на +1,4%, еда вне дома на +2,5%, из энергоносителей топочный мазут подорожал на +20,0%, и газ остался на +3,4% дороже годичной давности из-за снега, и электричество подорожало на +2,2% в год по той же причине. Вывод: ускорение роста цен пока носит кратковременный характер, вызвано погодным фактором и его влиянием на цену страховки авто, инерцией в сфере подорожания медоборудования и материалов, а также инвестициями «табачных» компаний в новые виды курительной продукции.

Сезон отчётности и протоколы ФРС — важные факторы для финансового сектора. Протоколы и данные по инфляции сигнализируют о возможности ускорения повышения ставок, о росте стоимости кредита, который выгоден кредитным учреждениям. Более того, при ускорении роста цен, повышение ставок — единственный способ увеличить рентабельность. Отчего же тогда падают банки? В пятницу и понедельник их отчётность, но дело не в неопределённости. Активно кредитуемый ТЭК на новых максимумах.

Кредитные учреждения США вчера и во все времена играли главную роль в строительстве инфраструктуры — главном пункте повестки дня Америки на сегодняшний день. Банки уверенно смотрят в завтра. А причина падения финансового сектора заключается в увеличении резервов под списания по активам, в развитых странах кредитные учреждения трезво оценивают свои возможности, и на Уолл-стрит ожидают уменьшения прибыли в связи с формированием резервов, усложнением хеджирования казначейских операций и слабой процентной маржой. Посмотрим, но лично мне кажется, при хеджировании надо учитывать вероятность позитивного сюрприза, в частности, по Bank of America (Nyse: BAC), который торгуется около $29,90, по цене к ожидаемой прибыли 10.

Золото пользуется спросом и выросло в цене с $1345 до $1350, на фоне обсуждения возможного удара по Сирии и статистики по инфляции в Америке. Увеличение спроса на безопасные активы сдерживало рост доходности трежерис около 2,78% и рост пары евро/доллар около 1,236 вопреки комментариям главы ЕЦБ об уверенности в росте инфляции до целевого уровня в зоне евро.