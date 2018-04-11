После бурного роста S&P500 может скорректироваться до 2645 пунктов, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

S&P500 вырос на 1,67%. Обеспокоенность инвесторов в связи с обострением экономических отношений между Соединенными Штатами Китаем ослабла после того, как глава КНР Си Цзиньпин заявил о возможности снижения пошлин и ужесточения регулирования в области прав на интеллектуальную собственность США. В зеленой зоне были 10 из 11 основных секторов S&P 500. Энергетический сектор получил дополнительный импульс от скачка нефтяных цен. В красной зоне оказался сектор коммунальных услуг. Доллар США незначительно снизился по отношению к основным мировым валютам. По отношению к евро доллар упал до $1,2355 от $1,2320. Марк Цукерберг выступил на слушаниях в Конгрессе США . Глава Facebook извинился за утечку личных данных и пообещал работать над исправлением ситуации. Рынки позитивно восприняли выступление Цукерберга. Акции Facebook прибавили в цене 4,5%, до $165,03. Такой активный рост говорит о переоцененности рисков возможного регулирования и веры инвесторов в способность соцсети справиться с трудностями. После впечатляющего роста во вторник фондовые индексы США могут немного скорректироваться вниз. К рискам добавляются планы военного удара по Сирии и ситуация вокруг расследования спецпрокурора Миллера. Инвесторы могут прикрыть часть позиций после бурного роста на фоне ослабления страхов торговой напряженности и перевести свое внимание на макроэкономику. Мы считаем, что S&P500 закроется снижением на 0,4%, до 2645 пунктов. Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию базового индекса потребительских цен (CPI). Вчерашние данные за март зафиксировали повышение цен производителей, что создает предпосылки для роста потребительских цен. Сегодня выйдут протоколы мартовского заседания ФРС , в которых инвесторы будут искать комментарии относительно торговых ограничений и их влияния на инфляцию. Риски усиления инфляционного давления могут негативно сказаться на динамике фондовых индексов.