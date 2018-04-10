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Кудрин призвал не ждать снижения ставки ЦБ
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Кудрин: не стоит ждать снижения ставки ЦБ в ближайшие полгода 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Банк России не будет снижать ключевую ставку в ближайшие полгода. Об этом сообщает RNS.
"В связи с тем, что ослабевший рубль окажет поддержку экспорту, на рынке может появиться избыток ликвидности. А это окажет влияние на инфляцию. В связи с этим регулятору надо обращать повышенное внимание на этот вопрос. Поэтому ждать снижения ключевой ставки в ближайшие полгода, я думаю, не стоит", — сказал Кудрин.
Ранее сообщалось, что Центробанк понизил ключевую ставку до 7,25%.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки.
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