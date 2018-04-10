Кудрин: не стоит ждать снижения ставки ЦБ в ближайшие полгода

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что Банк России не будет снижать ключевую ставку в ближайшие полгода. Об этом сообщает RNS.

"В связи с тем, что ослабевший рубль окажет поддержку экспорту, на рынке может появиться избыток ликвидности. А это окажет влияние на инфляцию. В связи с этим регулятору надо обращать повышенное внимание на этот вопрос. Поэтому ждать снижения ключевой ставки в ближайшие полгода, я думаю, не стоит", — сказал Кудрин.

Ранее сообщалось, что Центробанк понизил ключевую ставку до 7,25%.