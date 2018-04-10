Дефицит бюджета США превысит $1 трлн к 2020 году

Дефицит бюджета США превысит $1 трлн к 2020 году — на два года раньше, чем предполагалось ранее, в результате снижения налогов и увеличения расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки Бюджетного управления Конгресса (CBO).

В 2018 финансовом году дефицит бюджета составит $804 млрд по сравнению с $563 млрд, ожидавшимися в июне. в 2017 финансовом году дефицит составлял $665 млрд

В 2019 финансовом году дефицит достигнет $981 млрд вместо ранее ожидавшихся $689 млрд

Июньский прогноз CBO предполагал, что дефицит бюджета США превысит $1 трлн лишь в 2022 фингоду.

В докладе Бюджетного управления Конгресса представлены новые оценки эффекта налоговой реформы. Ожидается, что она увеличит дефицит почти на $1,9 трлн в ближайшие 11 лет, учитывая макроэкономические последствия и возросшие расходы на обслуживание долга.

В декабре Объединенный комитет Конгресса США по вопросам налогообложения (JCT) заявил, что налоговая реформа сократит доходы федерального бюджета почти на $1,1 трлн за 10 лет.

Государственный долг США, как ожидается, приблизится к 100% ВВП к 2028 году.

Согласно прогнозу CBO, ВВП США увеличится на 3,3% в этом году. Однако рост замедлится до 2,4% в 2019 году и 1,8% в 2020 году. Июньский прогноз предполагал рост ВВП на 2% в 2018 году.

По итогам 2017 года ВВП США увеличился на 2,3% после роста на 1,5% в 2016 году.

Снижение налогов и увеличение бюджетных расходов "обеспечивает фискальный стимул", отметило Бюджетное управление Конгресса, которое прогнозирует повышательное давление на процентные ставки и цены в долгосрочной перспективе.

По оценкам CBO, ставка по федеральным фондам достигнет 2,4% в IV квартале 2018 года, после чего повысится до 3,4% к концу следующего года и достигнет пика на уровне 4% в 2021 году.

Управление ожидает снижения безработицы до 3,3% в среднем в 2019 году по сравнению с 3,8% в этом году.