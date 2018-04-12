«Нафтогаз» пригрозил повысить тариф

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«Нафтогаз»: если РФ откажется от транзита после 2019 года, Украина повысит тариф в 2018-м 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Киев рассматривает повышение тарифа на транзит газа по своей территории уже в 2018 году, если на переговорах с Россией не будет достигнуто приемлемое для него соглашение о сохранении объемов транзита топлива после 2019 года. Об этом в четверг сообщил главный коммерческий директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.
"Мы ведем работу по нескольким направлениям: с "Газпромом" проводим переговоры по поводу Стокгольмского арбитража и ставим вопрос о транзите после 2020 года. Есть также активный диалог с ЕС", — сказал он в эфире телеканала "Эспрессо". По словам Витренко, украинская сторона "говорит четко о том, что вынуждена повысить тариф на транзит российского газа уже сейчас, в 2018-2019 годах, если транзита не будет в 2020 году". Таким образом, подчеркнул он, "Нафтогаз" частично "может компенсировать потери после отказа от транзита, от обесценивания украинской газотранспортной системы".
Строительство газопровода "Северный поток — 2" он назвал угрозой для Украины. "Учитывая еще и "Турецкий поток", может быть ситуация, что транзит по нашей территории будет сведен к нулю", — признал Витренко.
Ранее он заявлял, что "Нафтогаз" заинтересован в сохранении транзита российского топлива по территории страны, а также о готовности выполнять транзитный контракт с "Газпромом", подписанный в 2009 году, но с внесением поправок в рамках решений Стокгольмского арбитража.
По его словам, существующие контракты с "Газпромом" о поставке и транзите газа от 2009 года предусматривают определенную процедуру, которую необходимо соблюсти при желании расторгнуть их. В частности, по контракту о поставке нужно предупредить об этом контрагента за 30 дней, а по контракту о транзите — за 45 дней, а в случае неудачи последующих переговоров следует обратиться в Стокгольмский арбитражный суд.
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Комментарии1  Ещё 18 источников 
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