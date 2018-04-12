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«Нафтогаз» хочет взыскать с «Газпрома» 15 млрд долларов
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«Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» 15 миллиардов долларов 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
"Нафтогаз" рассчитывает на 15 миллиардов долларов компенсации от "Газпрома" в случае пересмотра тарифа на транзит российского газа через Украину, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на копию письма главы украинской компании Андрея Коболева, адресованное премьеру-министру страны Владимиру Гройсману.
"Нафтогаз" в рамках спора с "Газпромом" в арбитраже Стокгольма среди прочего добивался пересмотра тарифа на транзит начиная с 2010 года. Как пояснял коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, тогда суд эти претензии отклонил из-за их несоответствия формальным требованиям. Теперь "Нафтогаз" готовит новое письмо, которое планирует направить в "Газпром".
По данным издания, в письме Гройсману говорится, что даже в случае отказа российского концерна пересмотреть тариф на транзит газа у "Нафтогаза" есть право "в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от "Газпрома" из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа".
По оценкам "Нафтогаза", право на пересмотр тарифа может позволить компании взыскать с "Газпрома" дополнительную компенсацию в размере до 15 миллиардов долларов.
В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" около 2,6 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа.
"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева. В марте российский концерн обжаловал вердикт арбитража в суде Швеции, а также уведомил "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.
Во вторник "Нафтогаз" объявил о начале процедуры взыскания долгов с "Газпрома". Днем ранее Юрий Витренко в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявил, что "Газпром" отказывается исполнять решения Стокгольмского арбитража о возмещении убытков "Нафтогаза".
Ранее стало известно, что "Газпром" зарезервировал всю сумму штрафа по транзитному контракту. Согласно отчету компании, в ее балансе по статье "Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" указана сумма — 272,943 миллиарда рублей, или 4,74 миллиарда долларов (по курсу на конец 2017 года), которая почти полностью соответствует выплате по решению Стокгольмского арбитража.
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Комментарии51  Ещё 20 источников 
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