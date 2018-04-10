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Набиуллина: низкая инфляция создала условия для роста кредитования
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Набиуллина: низкая инфляция создала условия для роста кредитования 

Банки.ру 13 минут назад
Снижение уровня инфляции привело к тому, что доступность кредитов повысилась, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на биржевом форуме.
«Несколько лет назад все противопоставляли низкую инфляцию и экономический рост. Это ложное противопоставление. Низкая инфляция дает возможности для экономического роста, повышая доступность кредита и понижая ставки», — сказала она.
Набиуллина отметила, что сейчас начался рост кредитования малого и среднего бизнеса, а также началось уменьшение спреда между краткосрочными и долгосрочными ставками.
«У нас всегда была проблема доступности долгосрочных кредитов. Сейчас происходит уменьшение ставок по долгосрочным кредитам. В рознице мы видим это по ипотеке», — отметила она.
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