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Глава ЦБ призвала с осторожностью наращивать кредитование
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Глава ЦБ призвала с осторожностью наращивать кредитование 

Банки.ру 1 час назад
В условиях низкой инфляции и доступности кредитов может возникнуть ситуация с перегревом отдельных рынков, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на биржевом форуме.
«При низкой инфляции и росте кредитов важно, чтобы не накапливалась излишняя долговая нагрузка. Мы это проходили в сфере розничного кредитования, некоторые страны проходили на рынке ипотечного кредитования. Такая проблема может возникать и в других сферах, в строительстве или недвижимости», — сказала она.
По словам Набиуллиной, не стоит призывать к быстрому наращиванию кредитования. «Кредит восстанавливается, начинается новый экономический кредитный цикл и сейчас не надо говорить: „давайте больше, больше кредита“, — отметила глава ЦБ.
По ее словам, за три месяца текущего года кредитование экономики показало рост 2%. „На наш взгляд, это здоровые темпы роста“, — указала Набиуллина.
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