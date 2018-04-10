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Дворкович: гибкий валютный курс позволит сгладить риски колебаний рубля
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Дворкович: гибкий валютный курс позволит сгладить риски колебаний рубля 

Rambler News Service 36 минут назад
Об этом сказал журналистам вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович в кулуарах «Биржевого форума 2018».
«Понятно, что у курса валюты всегда есть две стороны. Понятно, что более высокий курс рубля к доллару в номинальном выражении лучше для экспортеров, для импортозамещения. Понятно, что при этом возникают другие вопросы, связанные с необходимостью закупки, в том числе, импортного оборудования, реализацией инвестиционных проектов, это важнее. Но в любом случае гибкая курсовая политика позволяет сгладить те риски, которые возникают из-за других проблем», — сказал он.
Ранее биржевой курс евро превысил 78 рублей, доллара — 63 рубля.
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