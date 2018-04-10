США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

Конгресс США подготовил проект закона о запрете проведения сделок с суверенными облигациями РФ

Согласно проекту закона, запрет предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций — с 6 апреля.

Закон в случае его принятия запретит гражданам США участвовать в сделках по покупке-продаже гособлигаций РФ, или иным образом, которые выпущены через 180 дней после даты введения санкций.

Проект закона определяет суверенный долг России как:

— новые соглашения о валютном свопе с Центральным банком России, Российским фондом национального благосостояния или Минфином, срок действия которого превышает 14 дней;

— любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого составляет более 14 дней.