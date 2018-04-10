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США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
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США готовят запрет на облигации РФ и госбанков 

Вести Экономика 1 час назад
Конгресс США подготовил проект закона о запрете проведения сделок с суверенными облигациями РФ.
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Согласно проекту закона, запрет предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций — с 6 апреля.
Закон в случае его принятия запретит гражданам США участвовать в сделках по покупке-продаже гособлигаций РФ, или иным образом, которые выпущены через 180 дней после даты введения санкций.
Проект закона определяет суверенный долг России как:
— облигации, выпущенные Центральным банком России, Российским фондом национального благосостояния, Минфином РФ или агентами, или аффилированными лицами любого такого учреждения со сроком погашения более 14 дней;
— новые соглашения о валютном свопе с Центральным банком России, Российским фондом национального благосостояния или Минфином, срок действия которого превышает 14 дней;
— любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого составляет более 14 дней.
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