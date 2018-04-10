Рост цен на бензин и сертификация в продовольственном сегменте может повлечь инфляционные риски, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка

Во-первых, учитывая рост ставок по акцизам на топливо с 2018 г., цены на бензин начали ускоряться с начала апреля, что может отразиться в росте цен в дальнейшем.

Во-вторых, крупнейшие российские розничные компании недавно выразили опасения по поводу того, что к июлю они могут испытывать некоторые перебои с поставкой продуктов питания из-за введения новой системы сертификации качества; в данный момент эту систему внедрили только около 50% российских производителей продуктов питания, хотя уже с июля этого года на нее обязаны перейти все компании.

Учитывая недавнее повышение зарплат госсектора и возможный всплеск внутреннего спроса в период Чемпионата мира по футболу (июнь-июль этого года), мы считаем, что инфляционные риски усилятся в ближайшие месяцы: хотя изначально мы считали, что инфляция составит 2,0-2,2% г/г к июню, сейчас мы ожидаем, что годовой рост цен в лучшем случае составит 2,2% г/г в июне, включая инфляцию 0,3% м/м в апреле, 0,4% м/м — в мае и 0,5% м/м — в июне.