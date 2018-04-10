Рубль рухнул не только из-за санкций. Чего еще боятся инвесторы

Последствия объявленных США на минувшей неделе антироссийских санкций отразились в понедельник на отечественных биржах негативно, и валютный рынок не стал исключением. Пары доллар-рубль и евро-рубль штурмовали важные психологические отметки. Так, курс евро обновил многолетние максимумы против рубля — в течение торгов он превышал 75 рублей впервые с августа 2016 года, а курс доллара преодолел отметку в 60 рублей впервые с ноября 2017 года. Таким образом, российская валюта снижалась рекордными темпами за несколько месяцев.

Неприятные перспективы

По мнению экспертов, непосредственной причиной такого падения стали не столько сами новые американские ограничения, хотя объявленный в пятницу список попавших под санкции чиновников и бизнесменов, а также компаний выглядит впечатляюще. Инвесторы осознали, что США не боятся переходить от слов к делу, ужесточая санкции, и не исключают, что ограничения могут впоследствии захватить еще большую часть российского бизнеса, и даже распространиться на госдолг РФ

"Прежде всего, давление связано не с конкретными санкциями, о которых объявил Минфин США, а с восприятием рынком новых ограничений. Мы убедились, что они могут распространяться на самый широкий круг компаний, а причины, по которым в списке могут оказаться новые фигуранты, весьма опосредованы. Похоже, что за минувшие выходные рынок это понял, и теперь отыгрывает то, что не отыграл в пятницу", — рассуждает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.

По ее словам, все, кто на данный момент оказался в санкционном списке, с точки зрения объема долговой нагрузки и экспортных операций в рамках российской экономики весьма ограничены, как следствие, не представляют большой опасности для финансовой стабильности РФ. А вот риск того, что санкции распространятся на новых игроков, довольно серьезен. Очередное обновление списков, которого никто не исключает, сейчас составляет основное давление на рубль.

Прочие факторы

Эксперты сходятся во мнении, что основной негатив от санкций на валютном рынке уже отыгран сегодня, поэтому значительных изменений на этой неделе не ожидается, если не произойдет форс-мажора.

"В ближайшие дни мы ждем повышенной волатильности рубля: курс пары доллар-рубль может подняться к отметкам 61-63 рубля за доллар, курс пары евро-рубль — к 75-77 рублей за евро", — полагает старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

По мнению Еврокимовой, дальнейшее ослабление рубля вероятно, но лишь в том случае, если геополитическая нестабильность продолжит усиливаться.

"Мы пока не меняли прогнозы, возможно, сделаем этой на текущей неделе или чуть позже. В начале февраля мы ждали ослабления рубля до 58-59 рублей за доллар, но на данный момент эта отметка уже пройдена. Сейчас я не думаю, что антироссийская риторика исчезнет, по крайней мере, оснований для этого нет", — считает она.

Кроме того, никуда не делись факторы, влиявшие на валютные курсы ранее. Главный из них — общая напряженность в мире, более быстрое, чем ожидалось в начале года, повышение ставок Федрезерва и торговые войны между США и Китаем , а также другими странами. Эти источники формируют давление на валюты развивающихся рынков и создают для них умеренно негативный фон. Они продолжат негативно влиять на курс рубля и в будущем.

Представитель "Нордеа Банка" не ожидает появления новых источников для оживления валютного рынка, по крайней мере, таких, которые могли бы носить длительный характер. Цены на нефть и без того держатся на достаточно высоких уровнях, а к локальным факторам можно отнести разве что чемпионат мира по футболу и налоговый период. Но они весьма краткосрочны. Кроме того, возможно, мы услышим заявления ЦБ РФ о возможной поддержке рубля, что станет для него позитивом.

Главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров согласен, что российский рынок и рубль могут оказаться под давлением из-за других факторов, даже если в области санкций и геополитики дальнейшего ухудшения ситуации не будет.

"Помимо санкций мы также имеем дело со значительным ухудшением внешнего фона для всех рынков: растет угроза расширения торговых войн, падают цены на сырье. Если предположить, что ситуация серьезным образом ухудшаться не будет, риск торговых войн не увеличится, а новых санкций не последует, то я не думаю, что снижение на рынке и в курсе рубля будет долгосрочным. При прочих равных я ожидаю стабилизации курса рубля у отметки 58-58,5 рублей за доллар", — прогнозирует он.

По мнению Ткачука, более сильное ослабление маловероятно. Банк России держит руку на пульсе, а стабильность национальной валюты — один из приоритетов для властей. В любом случае в ближайшие годы не стоит ждать снятия санкций, но "дьявол кроется в деталях" — важно, насколько жёсткими они будут, заключил он.