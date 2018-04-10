Орешкин: торговая война США и Китая повлияет и на Россию

Торговая война США и Китая повлияет и на Россию, считает Орешкин

Торговая война США Китая несет существенные риски для мировой экономики, что повлияет и на Россию , заявил глава МЭР Максим Орешкин "Торговая война между США и Китаем может иметь очень большие негативные последствия для всей мировой экономики, для всех финансовых рынков", — сказал он, выступая на Биржевом форуме. Также он отметил, что сейчас наблюдается усиление рисков перегрева американской экономики и повышение вероятности рецессии. "Глобальная нестабильность, неопределенность может ударить по всей мировой экономике", — подчеркнул он, добавив, что Россия — это открытая экономика и все, что происходит в мире заметно и у нас.