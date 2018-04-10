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Орешкин: торговая война США и Китая повлияет и на Россию
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Торговая война США и Китая повлияет и на Россию, считает Орешкин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торговая война США и Китая несет существенные риски для мировой экономики, что повлияет и на Россию, заявил глава МЭР Максим Орешкин.
"Торговая война между США и Китаем может иметь очень большие негативные последствия для всей мировой экономики, для всех финансовых рынков", — сказал он, выступая на Биржевом форуме.
Также он отметил, что сейчас наблюдается усиление рисков перегрева американской экономики и повышение вероятности рецессии.
"Глобальная нестабильность, неопределенность может ударить по всей мировой экономике", — подчеркнул он, добавив, что Россия — это открытая экономика и все, что происходит в мире заметно и у нас.
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