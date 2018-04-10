Силуанов рассказал о перенастройке налоговой системы

В правительстве рассматриваются разные варианты налоговой настройки, все они исходят из принципа фискальной нейтральности (неувеличения налоговой нагрузки на экономику), направлены на сокращение «серого» сектора и благоприятствуют компаниям, которые уже исправно платят налоги. «Мы договорились, что эти изменения будут стабильны на протяжении всего электорального цикла, то есть в течение ближайших шести лет», — добавил Силуанов.

Ранее Минфин предлагал снизить ставки страховых сборов с работодателей в обмен на сопоставимое увеличение НДС ("налога на потребление"), против этой идеи выступил социальный блок правительства, и публичная дискуссия была свернута.

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова оценивает потребность в дополнительных ресурсах на приоритетные направления в 8 триллионов рублей на ближайшие шесть лет.

Глава Минфина вновь подчеркнул, что недопустимо искать ресурсы для экономического роста в наращивании расходов за счет дополнительных нефтяных доходов (в обход бюджетного правила) и увеличения госдолга. «Мы это уже проходили, это путь в никуда», — сказал Силуанов. Он также сообщил, что скептически относится к идеям увеличения налоговой нагрузки на граждан. Татьяна Голикова также призвала очень осторожно относиться к изменениям налоговой нагрузки на граждан — ее рост приведет только к увеличению бедности, считает она.