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Силуанов рассказал о перенастройке налоговой системы
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Силуанов рассказал о перенастройке налоговой системы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В правительстве рассматриваются разные варианты налоговой настройки, все они исходят из принципа фискальной нейтральности (неувеличения налоговой нагрузки на экономику), направлены на сокращение «серого» сектора и благоприятствуют компаниям, которые уже исправно платят налоги. «Мы договорились, что эти изменения будут стабильны на протяжении всего электорального цикла, то есть в течение ближайших шести лет», — добавил Силуанов.
Ранее Минфин предлагал снизить ставки страховых сборов с работодателей в обмен на сопоставимое увеличение НДС ("налога на потребление"), против этой идеи выступил социальный блок правительства, и публичная дискуссия была свернута.
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова оценивает потребность в дополнительных ресурсах на приоритетные направления в 8 триллионов рублей на ближайшие шесть лет.
Глава Минфина вновь подчеркнул, что недопустимо искать ресурсы для экономического роста в наращивании расходов за счет дополнительных нефтяных доходов (в обход бюджетного правила) и увеличения госдолга. «Мы это уже проходили, это путь в никуда», — сказал Силуанов. Он также сообщил, что скептически относится к идеям увеличения налоговой нагрузки на граждан. Татьяна Голикова также призвала очень осторожно относиться к изменениям налоговой нагрузки на граждан — ее рост приведет только к увеличению бедности, считает она.
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