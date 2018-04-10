Дворкович рассказал, как должна сокращаться доля госсектора в экономике

Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович заявил, что кабмин рассчитывает на сокращение доли госсектора в экономике за счет поддержки новых частных компаний. Об этом сообщает RNS.

"Доля госсектора должна уменьшаться двумя способами. Доминирование госсектора ведет к концентрации рисков на конкретных предприятиях. Один способ — приватизация, возможности еще есть, понятны направления. Но он не главный. Второй и главный способ — создание новых частных компаний, увеличение частного сектора. В том числе и путем поддержки малых предприятий", — сказал Дворкович.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что госструктуры и компании с госучастием монополизируют рынок.

Он подчеркнул, что идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики.