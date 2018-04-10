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Рубль рухнул не только из-за санкций. Чего еще боятся инвесторы

Дерипаска проанализирует ситуацию с санкциями США после Пасхи

Набиуллина о санкциях США: Нужно время для адаптации к изменению внешних условий