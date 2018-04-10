Минфин хочет получить около 1% ВВП за счет распределения налогов

"За счет более справедливого распределения налоговой нагрузки более простого налогового администрирования мы рассчитываем получить дополнительно в бюджетную систему порядка 1% ВВП", — сказал Силуанов.

"Мы видим значительный объем ресурсов в обелении сектора зарплат. У нас достаточно еще много по старинке платятся, действительно, выплаты населению… через серые схемы. Здесь, безусловно, недофинансирование расходов, ресурсов в пенсионные наши фонды, в социальные фонды и вообще в бюджетную систему", — добавил он.