Орешкин назвал новые санкции «хорошим тестом» для экономики

Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что расширение санкций США против России станет тестом для отечественной экономики, который она в состоянии выдержать. Об этом министр заявил 10 апреля на Биржевом форуме в Москве.
"Произошедшие события — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Центральный банк выстраивают последние несколько лет, — сказал он. — Есть волатильность (на финансовых рынках. — Прим. ред.), и это нормально. Плавающий валютный курс абсорбирует те шоки и те изменения баланса спроса и предложения, которые происходят".
Финансовые рынки, "конечно, выдержат" давление волатильности, уверен Орешкин. Сейчас важнее бесперебойная операционная работа предприятий компаний, которые попали под санкции США, обратил внимание министр, так как на них работают сотни тысяч людей. Помощью в этой части сейчас занимается правительство, указал он. Эту информацию журналистам подтвердил вице-премьер Аркадий Дворкович.
Ранее 10 апреля руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме, заявила, что не видит рисков финансовой стабильности России в связи с высокой волатильностью на бирже в последние двое суток. Если бы они были, то у регулятора достаточно инструментов, чтобы этому противостоять, считает Набиуллина.
В пятницу, 6 апреля, США опубликовали расширенный санкционный список, куда включили российских бизнесменов и ряд компаний. Инвесторы восприняли эти новости как повод выйти из рублевых активов, в связи с чем за два дня доллар на Московской бирже вырос с 58 до 63 рублей, евро — с 71 до 78 рублей.