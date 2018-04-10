Идем в контратаку: футбол спасет рубль

Российская валюта в ближайшее время продолжит падать, уверены эксперты. Так что к курсу доллара около 60 рублей можно привыкать Санкционная и торговая войны, развязанные США , интервенции Минфина , а также дешевеющая нефть не оставляют рублю шансов укрепиться. Впрочем, летом во время Чемпионата мира по футболу в России болельщики переведут в рубль как минимум $0,5 млрд, что даст ему шанс на кратковременный рост.

Торги на московской бирже в минувший понедельник, 9 апреля, напугали россиян. Курс доллара США устанавливал рекорд за последние пять месяцев и пробил отметку в 60 рублей. Впервые за полтора года цена евро превысила уровень 74 рублей. Таким образом, по сравнению с пятницей, когда курс доллара был на уровне 58 рублей на московской бирже, доллар вырос сразу на два рубля. Официальный курс Центробанка , установленный на 10 апреля, — 58,57 рублей за американскую валюту и 71, 88 — за евро.

Такое стремительное падение рубля произошло из-за действий США.

Последствия попадания в этот список не заставили себя долго ждать. «Русал» может пасть первой жертвой новых антироссийских санкций США — компания официально заявила о возможности техдефолта, после чего ее акции рухнули более чем на 40%. Кроме того, из-за попадания в санкционный список группы «Ренова» и самого ее владельца Виктора Вексельберга компания вынуждена отказаться от контроля над швейцарской Sulzer.

Санкции не единственная негативная новость для рубля. Российская валюта в этом месяце будет испытывать давление со стороны сразу нескольких негативных факторов, комментирует заместить председателя правления Локо Банка Андрей Люшин . В частности, как считает эксперт, на мировых рынках и валютных торгах может сказаться торговая война, которую развязали США.

На фоне торговой разбирательств между США и Китаем снижается общая привлекательность рисковых активов развивающихся рынков, и рубль не исключение.

Администрация президента США Дональда Трампа 3 апреля опубликовала список из более чем 1300 китайских товаров, которые предлагается обложить 25-процентными пошлинами. В него попали лекарства, медицинское оборудование, бытовая техника, авиадвигатели, робототехника, светодиодные лампы, продукция ВПК и пр. — все это «тянет» примерно на $50 млрд в год. В ответ госсовет КНР обнародовал свой список, в который вошли такие стратегически важные товары, как автомобили, продукция нефтехимии, бобы и самолеты. Суммарно «китайский список» также «стоит» около $50 млрд

«Мир вступает в период торговых войн, в которых США пока имеют наибольшие шансы на победу, если ее можно так назвать: протекционизм замедлит экономический рост в наиболее слабых странах»,

— считает генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов Капитал» Максим Харитонов.

Это же будет давить и на цены на нефть, уверены эксперты.

«Пока у нефти нет сильных факторов, способных нивелировать угрозу от торгового противостояния между США и Китаем. На новые ограничительные меры, которые Дональд Трамп поручил разработать, китайцы могут ответить введением пошлин на импорт нефти из США, что нанесет сильный удар по котировкам черного золота, так как Китай является крупнейшим импортером нефти из США после Канады — 400 000 баррелей в сутки. При развитии именно этого сценария цены на нефть поползут вниз и могут достигнуть диапазона $62-64 за баррель», — говорит Андрей Люшин.

Протекционистские высказывания Дональда Трампа вернули на рынок идею негативных последствий, с которыми может столкнуться мировая экономика, а, соответственно, и спрос на углеводороды, соглашается ведущий аналитик Amarkets Артем Деев

Против нефти будет действовать и перспектива перенасыщения рынка сырьем со стороны США. Согласно опубликованным недавно данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю количество буровых увеличилось на 10 единиц до 808.

«Поскольку данный отчет является индикатором будущей активности американских производителей нефти, в Штатах может быть зафиксирован очередной рекорд по добыче. Учитывая сказанное, Brent в ближайшие дни может провалиться ниже $65», — комментирует Деев.

И даже если нефть вырастет, то это не сильно пожет рублю.

«Даже когда котировки демонстрируют высокие показатели, но рубль не реагирует на них так, как этого бы хотелось, поскольку отечественная валюта становится все более независимой от нефти. Но сильной пользы от этого нет, так как с ростом нефти рубль не растет вслед, а с падением нефти падает и рубль»,

К тому же на рубль в апреле будут давить рекордные по сумме интервенции Минфина. Министерство финансов объявило на прошлой неделе об увеличении регулярных покупок валюты в апреле до 241 млрд руб. со 193 млрд руб. в марте.

По мнению Деева, курс доллара в апреле будет находиться в районе 59 рублей рублей.

курс американской валюты, вполне вероятно, будет выше 60 рублей.

Впрочем, надежда у рубля может появиться после того, как в начале лета стартует Чемпионат мира по футболу. «Болельщики привезут и потратят как минимум $0,5 млрд в России, предварительно переведя их в рубли. Поэтому, скорее всего, возможность купить доллар по выгодным котировкам появится летом. Однако ЧМ 2018 года лишь ненадолго вдохнет жизнь в платежный баланс, а далее перспективы у российской экономики все те же: борьба с санкциями, риск падения цен на нефть и дефицита бюджета, рост ВВП на околонулевом уровне», — резюмирует Харитонов