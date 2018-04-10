Нефть дорожает на фоне ослабления напряжения между Китаем и США

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени увеличилась на $0,41 (0,6%) — до $69,06 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,41 (0,65%) — до $63,83 за баррель.

Председатель КНР Си Цзиньпин , выступая на Боаосском форуме, не коснулся темы торгового спора в США . Он заверил рынки в приверженности Китая дальнейшей либерализации экономики, пообещав улучшить доступ иностранных компаний к финансовому и производственному сектору страны.

На выходных ряд высокопоставленных лиц в правительстве США высказались по поводу ситуации с Китаем в умеренном ключе, что успокоило инвесторов. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что он не ожидает начала торговой войны, и что Штаты намерены продолжить обсуждение спорных вопросов с Китаем.