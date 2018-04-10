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Нефть дорожает на фоне ослабления напряжения между Китаем и США
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Нефть дорожает на фоне ослабления напряжения между Китаем и США 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени увеличилась на $0,41 (0,6%) — до $69,06 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,41 (0,65%) — до $63,83 за баррель.
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Боаосском форуме, не коснулся темы торгового спора в США. Он заверил рынки в приверженности Китая дальнейшей либерализации экономики, пообещав улучшить доступ иностранных компаний к финансовому и производственному сектору страны.
На выходных ряд высокопоставленных лиц в правительстве США высказались по поводу ситуации с Китаем в умеренном ключе, что успокоило инвесторов. В частности, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что он не ожидает начала торговой войны, и что Штаты намерены продолжить обсуждение спорных вопросов с Китаем.
Президент США Дональд Трамп также выразил надежду на мирное урегулирование конфликта и отметил, что вне зависимости от торговых споров он будет поддерживать дружеские отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
Внимание трейдеров направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые будут обнародованы на этой неделе.
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