Демография — истинная причина новых «торговых войн»

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика». С точки зрения роста не имеет значения, если население планеты 7,5 млн или 7,5 млрд, но очень важно, сколько дополнительно людей появляется каждый год.

Экономический рост (или способность больше потреблять, а не производить) напрямую связан с ежегодным увеличением граждан, у которых есть доход, сбережения, доступ к кредитам или государственным социальным программам. Именно в этом суть начавшейся «торговой войны»: идет борьба за уменьшающийся рынок потребителей.

Нигде проблема сокращения количества потенциальных потребителей не стоит так остро, как в Восточной Азии ( Китай Япония , Северная и Южная Корея и Тайвань). В предлагаемом ниже графике показано общее население Восточной Азии в возрасте до 60 лет (синяя линия) и ежегодное изменение в красных колонках. Пик роста численности населения в возрасте до 60 лет (потребительская база) пришелся на 1969 г., когда годовое увеличение потенциальных потребителей достигло 22 млн человек. Еще относительно недавно (в 1988 г.) эхо пика добавило 19 млн человек, но после этого замедление роста было безостановочным. В 2009 г. замедление роста превратилось в снижение, и оно теперь будет продолжаться бесконечно. То, что начиналось как мягкое снижение, очень скоро превратится в стремительно расширяющийся хаос. К 2030 г. население моложе 60 лет будет на 9% меньше, чем сегодня. Ориентированный на внутреннего потребителя рынок Восточной Азии разваливается буквально на глазах, а его зависимость от экспорта стала как никогда высокой. На следующем графике показано общее население планеты от 0 до 65 лет (за исключением Африки и Индии, эти два региона — синяя линия) и годовое изменение численности населения в красных колонках. Почему отдельно показаны Африка и Индия ? Дело в том, что они представляют собой почти весь рост населения планеты, но при этом их граждане потребляют менее 10% мирового экспорта, не имеют по сравнению с остальным миром такого же уровня дохода, сбережений и доступа к кредитам. Рост (за исключением Африки и Индии) достиг пика в 1988 г., когда дополнительно появилось 52 млн основных потребителей. Однако ежегодный прирост населения с тех пор замедлился на две третьих, упав до 17 млн в 2018 г. До 2030 г. население моложе 65 лет достигнет пика и начнет сокращаться.

Проще говоря, Запад и Восток борются за пирог, который вот-вот начнет уменьшаться. Конечно, отдельные компании будут демонстрировать лучшие результаты, чем другие, но на макроуровне глобальный спрос будет безостановочно падать вне зависимости от кредитных и монетаризационных программ со стороны правительств и центральных банков. С точки зрения повышения стоимости активов рассматривайте замедление (и скорое уменьшение количества потребителей) против ускорения роста стоимости активов. Приведенный ниже график показывает тот же годовой рост населения моложе 65 лет (за исключением Африки и Индии) по сравнению с быстрорастущим Wilshire 5000 (все публично торгуемые акции США — желтая линия) и глобальным долгом (красная линия).

Затем проанализируйте замедляющийся ежегодный глобальный прирост населения (в процентах от общей численности населения, исключая Африку и Индию) по отношению к предполагаемому бесконечному повышению стоимости активов на 7,5% (график показывает непрерывный рост Wilshire 5000 на 7,5%) к стремительно замедляющемуся росту количества потребителей. Очевидно, что ожидаемое повышение стоимости активов связано с ростом долгов и монетизацией, а не с естественным ростом.

Наконец, посмотрите на ситуацию в США. Приведенный ниже график показывает быстрое замедление ежегодного прироста населения США моложе 65 лет в процентах от общей численности населения (черная линия), энергичный Wilshire 5000 (красная зона), фактическое и ожидаемое повышение на 7,5% акций США с 1970 по 2025 гг. (пунктирная желтая линия) и общий располагаемый личный доход, который отражает реальную экономику (синяя линия).

Модели бесконечного роста стремительно движутся в максимально конечные пределы. Так что следует инвестировать соответствующим образом.