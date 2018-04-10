Вслед за акциями рухнули облигации и рубль, — Василий Олейник, эксперт ИХ «Финам»

После того, как США ввели запрет на российские долговые инструменты с длиною более 14 дней, начался сильнейший выход из ОФЗ. Нерезиденты продают российские активы, конвертируют рубли в валюту и выводят деньги обратно. Если учесть тот факт, что в российские ОФЗ почти три года Минфин РФ загонял спекулятивный капитал, то масштабы падения рубля в случае дальнейшего выхода даже оценить сложно. Если геополитические риски между США и РФ скакнут на новый уровень, то панические продажи российского долга приведут к дальнейшему обвальному падению рубля и ЦБ РФ сделать ничего не сможет. Плюс в случае паники не стоит забывать и про технические моменты. Чем сильнее рванёт волатильность, тем сильнее Московская биржа поднимет ГО (гарантийное обеспечение), тем самым спровоцирует дополнительную лавину маржин-коллов.

На фоне падения рубля почти на 4.5% и к доллару, и к евро, российский валютный индекс РТС сегодня в первой половине дня теряет ещё 3%, хотя падение доходило до 5%, а вот рублёвый индекс Мосбиржи растёт почти на 2%, и тут нет ничего удивительного. Рублёвый индекс сегодня тащат вверх почти все компании-экспортёры, ведь для них падение рубля это очень позитивный момент, который увеличивает выручку от экспорта. Своё вчерашнее падение уже отыграли акции Лукойла , сегодня она растут на 5%, также все потери отыграли акции НЛМК Сургутнефтегаза . На 5% сегодня растут акции Мечела Северстали , а вот слабее рынка выглядят акции банковского сектора. Акции Сбербанка сегодня утром падали ещё на 5% до отметки 200 рублей за акцию, но в последние часы они отыграли большую часть потерь. Кстати, баррель нефти марки Brent в рублях сегодня впервые в истории поднялся до отметки 4350 рублей.

Индекс Мосбиржи достиг первой цели коррекции на отметке 2050 пунктов, о которой мы писали последний месяц и от которой мы видим вполне закономерный технический отскок и закрытие коротких позиций. Если и эта поддержка будет пробита, то откроется дорога вниз, вплоть до отметки 1850 пунктов.

Котировки нефти сегодня растут ещё на 2% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и в Сирии . США грозятся нанести ракетный удар по Сирии, на что придётся отвечать и российским военным, что взвинтит цены на нефть ещё больше. Также инвесторы боятся того, что следующие санкции против России могут коснуться и экспорта нефти. Котировки нефти марки Brent вновь превысили отметку в 70$ за баррель.

Индекс промышленных металлов сегодня уверенно прибавляет почти 2%, а вот драгоценные металлы торгуются вблизи пятничного закрытия. Цена тройской унции золота консолидируется вблизи отметки 1335$.

Российский рубль сегодня рухнул на 5%. Сильные продажи на рынке ОФЗ и еврооблигаций со стороны нерезидентов провоцируют спрос на валюту. В паре с долларом цена доходила почти до отметки 64, в паре с евро почти до 78 рублей.