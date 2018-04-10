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Высокопоставленный китайский чиновник отметил бесперспективность торгового протекционизма
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Высокопоставленный китайский чиновник отметил бесперспективность торгового протекционизма 

ИА Синьхуа 39 минут назад
Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ — Торговый протекционизм бесперспективен и непопулярен. Об этом заявил на днях председатель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Сяо Яцин, комментируя по просьбе журналистов торговые трения между Китаем и США.
Чиновник отметил, что реформы и открытость не только позволяют Китаю продвигать собственное развитие и изучать зарубежный передовой опыт, но и открывают рыночные возможности для всего мира.
По его словам, предприятия центрального подчинения и госпредприятия Китая продолжат непоколебимо проводить политику реформ и открытости и осуществлять стратегию инновационного стимулирования развития. Они также будут прилагать неустанные усилия, чтобы превратиться в предприятия мирового уровня, обладающие международной конкурентоспособностью.
Сяо Яцин сказал, что сотрудничество в рамках «Пояса и пути» не только полезно для китайских предприятий, но и способствует развитию стран вдоль «Пояса и пути».
Он убежден в том, что наблюдающиеся сейчас в мире деглобализационные тенденции никоим образом не смогут воспрепятствовать процессу глобализации, а также не ослабят решимость Китая продвигать сотрудничество в рамках «Пояса и пути» и осуществлять стратегию выхода на зарубежные рынки. -0-
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