Высокопоставленный китайский чиновник отметил бесперспективность торгового протекционизма

США. Пекин, 10 апреля / Синьхуа / — Торговый протекционизм бесперспективен и непопулярен. Об этом заявил на днях председатель Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР Сяо Яцин, комментируя по просьбе журналистов торговые трения между Китаем

Чиновник отметил, что реформы и открытость не только позволяют Китаю продвигать собственное развитие и изучать зарубежный передовой опыт, но и открывают рыночные возможности для всего мира.

По его словам, предприятия центрального подчинения и госпредприятия Китая продолжат непоколебимо проводить политику реформ и открытости и осуществлять стратегию инновационного стимулирования развития. Они также будут прилагать неустанные усилия, чтобы превратиться в предприятия мирового уровня, обладающие международной конкурентоспособностью.

Сяо Яцин сказал, что сотрудничество в рамках «Пояса и пути» не только полезно для китайских предприятий, но и способствует развитию стран вдоль «Пояса и пути».

Он убежден в том, что наблюдающиеся сейчас в мире деглобализационные тенденции никоим образом не смогут воспрепятствовать процессу глобализации, а также не ослабят решимость Китая продвигать сотрудничество в рамках «Пояса и пути» и осуществлять стратегию выхода на зарубежные рынки. -0-