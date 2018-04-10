Ожидается коррекционный рост рубля, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Сегодня с утра внешний фон способствует покупкам в российских бумагах. Главными факторами здесь могут стать дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 69 долларов, а также утренний рост фьючерсов на основные американские индексы, прибавляющих более 1%. На таком фоне мы не исключаем попыток коррекционного роста российских акций. Кроме внешних факторов, этому может поспособствовать желание игроков зафиксировать прибыль по краткосрочным «шортам», а также покупки спекулянтов, которые попытаются заработать на отскоке.

Однако в начале торгов продажи могут преобладать, в результате чего в первые минуты мы увидим дальнейшее снижение нашего рынка, с последующими попытками индекса МосБиржи отыграть отметку 2100 пунктов. Если рынку удастся закрепиться выше этого значения, инвесторы могут вспомнить про внешний фон, что поспособствует продолжению восстановления и на горизонте недели может привести к дальнейшему отыгрышу потерь и тестированию ближайшего сопротивления, которым выступает уровень 2200 пунктов. Отметим, что в текущий момент у рынка есть двойная поддержка в виде уровня 2000 пунктов и долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2014 года. В случае продолжения снижения именно она может стать точкой разворота, от которой «быки» попытаются возобновить полноценную восходящую динамику.