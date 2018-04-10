Скаршевский: Вместо денег диаспора шлет нам то Яресько, то Супрун

Где же вы, украинские хуацяо?

Хуацяо — это этнические китайцы, проживающие в других странах.

Так вот, до 80% прямых иностранных инвестиций в Китай — это инвестиции от хуацяо.

По разным оценкам, более 12 млн человек, выходцев из Украины, проживает за рубежом.

Например, в Канаде проживает 1,2 млн человек украинского происхождения, а в США — около 1 млн Можно было бы ожидать инвестиций из этих стран?

К сожалению, нет: иностранные инвестиции из Канады в Украину составляют невидимые 0,1% от общей суммы инвестиций, а из США — 0,2%.

Как видим любовь диаспоры к Украине, серьезными намерениями, в виде прямых иностранных инвестиций в Украину — не подтверждается.

Вместо инвестиций, нам из 1 млн человек украинского происхождения, проживающих в США, отсылают в командировку в Украину, то Наталию Энн Яресько, то Уляну Надию Супрун.

Понятно, что условия в Украине для иностранных инвесторов, как, впрочем, и для внутренних, никудышные, особенно, что касается защиты прав собственности.

Но все же, где же вы, украинские хуацяо?