Китай «даст сдачи» США в торговой войне

Китай без колебаний ответит США в торговой войне в случае, если американские власти будут и дальше нагнетать ситуацию. Такое заявление в четверг, 12 апреля, сделало министерство коммерции Китая, сообщает Reuters

Как пояснили в ведомстве, заявление председателя КНР Си Цзиньпина на форуме в городе Боао о готовности Пекина снизить тарифы на импортируемые автомобили и улучшить в стране защиту интеллектуальной собственности не следует воспринимать как уступку Вашингтону.

«Я надеюсь, в США не восприняли неправильно ситуацию. Если Соединенные Штаты предпримут какие-либо действия по эскалации ситуации, Китай без колебаний даст сдачи», — заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

В ведомстве добавили, что прежние попытки провести с американской стороной переговоры по торговому конфликту оказались невозможны из-за неискренней позиции Вашингтона.