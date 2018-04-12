Ещё
Китай «даст сдачи» США в торговой войне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай «даст сдачи» США в торговой войне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Китай без колебаний ответит США в торговой войне в случае, если американские власти будут и дальше нагнетать ситуацию. Такое заявление в четверг, 12 апреля, сделало министерство коммерции Китая, сообщает Reuters.
Как пояснили в ведомстве, заявление председателя КНР Си Цзиньпина на форуме в городе Боао о готовности Пекина снизить тарифы на импортируемые автомобили и улучшить в стране защиту интеллектуальной собственности не следует воспринимать как уступку Вашингтону.
«Я надеюсь, в США не восприняли неправильно ситуацию. Если Соединенные Штаты предпримут какие-либо действия по эскалации ситуации, Китай без колебаний даст сдачи», — заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
В ведомстве добавили, что прежние попытки провести с американской стороной переговоры по торговому конфликту оказались невозможны из-за неискренней позиции Вашингтона.
Отношения Китая и Соединенных Штатов обострились на фоне угрозы развертывания полноценной торговой войны между государствами. Президент США Дональд Трамп в 2018 году в рамках политики протекционизма ввел заградительные тарифы, которые косвенно или напрямую коснулись Китая. В ответ Пекин ввел пошлины на широкий круг американских товаров.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии2  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву143
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии265
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии29
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии166
Зюганов попал в реанимацию41
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение