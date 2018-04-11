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Доллар дешевеет на возврате аппетита к риску
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Рубль продолжает безустанное падение

Доллар дешевеет на возврате аппетита к риску 

Прайм 49 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Доллар снижается по отношению к другим основным мировым валютам, так как инвесторы вновь готовы приобретать «рисковые» активы на фоне ослабления опасений торговой войны между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.16 мск курс евро к доллару поднимался до 1,2370 доллара за евро с 1,2355 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 107,06 иены за доллар со 107,20 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,03% — до 89,56 пункта. В ходе ночных торгов индекс опускался до 89,54 пункта, что является минимумом с 28 марта.
Ранее в апреле США приняли решение ввести новые пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров. В ответ на это Госсовет Китая пообещал ввести пошлины 25% на 106 наименований товаров из США. Однако на открытии ежегодного Азиатского экономического форума во вторник председатель НКР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для открытия китайских рынков для иностранных предприятий.
Инвесторы обратили внимание на попытки Китая и США урегулировать торговый спор, и цены на бумаги компаний и на фьючерсные контракты на нефть на этом фоне росли во вторник более чем на 3%. Возврат к рисковым настроениям на рынках привел к удорожанию «сырьевых» валют и денежных инструментов развивающихся рынков. Это, в свою очередь, оказывает давление на доллар и иену.
По мнению главы отдела торговли в АТР Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), доллар в паре с иеной будет торговаться на отметке чуть ниже 108 иены за доллар в ближайшее время из-за сохраняющихся признаков геополитической напряженности. «Даже если брать риторику торговой войны, — я не думаю, что мы видим завершение этой истории», — сообщил аналитик агентству Рейтер, добавляя, что инвесторы предпочтут открывать длинные позиции по иене, готовясь к новой волне риска.
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