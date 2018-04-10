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Акции Азии растут на заявлениях Си Цзиньпина
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Акции Азии растут на заявлениях Си Цзиньпина 

Вести Экономика 55 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, после того как заявления председателя КНР Си Цзиньпина снизили опасения инвесторов по поводу торгового конфликта США и Китая, пишет MarketWatch.
Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA
На этом фоне также выросли фьючерсы на фондовые индексы США, а иена, считающаяся валютой-убежищем, ослабла.
Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,54%, поскольку снижение иены после двухдневного ралли поддержало акции экспортеров.
Гонконгский индекс Hang Seng к 9:55 мск вырос на 1,8%. Китайский Shanghai Composite во вторник повысился на 1,61%.
Южнокорейский индекс KOSPI прибавил 0,27%. Акции KB Financial Group подскочили на 3,53%, а бумаги производителя стали POSCO подорожали на 3,67%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,83%.
Как сообщали «Вести. Экономика», председатель КНР Си Цзиньпин накануне выступил на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (провинция Хайнань). Он пообещал продолжить открывать экономику страны и снизить пошлины на ряд импортируемых товаров, включая автомобили.
По словам председателя КНР, страна резко расширит доступ на рынки для иностранных инвесторов. Ранее на недостаточный доступ к рынкам жаловались торговые партнеры страны, в том числе США.
Си пообещал, что Китай повысит лимит иностранной собственности в автомобильном секторе «как можно скорее» и активизирует принятие ранее объявленных мер по открытию финансового сектора.
"В этом году мы значительно снизим пошлины на импорт автомобилей и в то же время снизим импортные тарифы на некоторые другие товары", — сказал Си.
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 Ещё 4 источника 
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