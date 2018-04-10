Акции Азии растут на заявлениях Си Цзиньпина

Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

На этом фоне также выросли фьючерсы на фондовые индексы США, а иена, считающаяся валютой-убежищем, ослабла.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,54%, поскольку снижение иены после двухдневного ралли поддержало акции экспортеров.

Гонконгский индекс Hang Seng к 9:55 мск вырос на 1,8%. Китайский Shanghai Composite во вторник повысился на 1,61%.

Южнокорейский индекс KOSPI прибавил 0,27%. Акции KB Financial Group подскочили на 3,53%, а бумаги производителя стали POSCO подорожали на 3,67%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,83%.

Как сообщали «Вести. Экономика», председатель КНР Си Цзиньпин накануне выступил на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (провинция Хайнань). Он пообещал продолжить открывать экономику страны и снизить пошлины на ряд импортируемых товаров, включая автомобили.

По словам председателя КНР, страна резко расширит доступ на рынки для иностранных инвесторов. Ранее на недостаточный доступ к рынкам жаловались торговые партнеры страны, в том числе США.

Си пообещал, что Китай повысит лимит иностранной собственности в автомобильном секторе «как можно скорее» и активизирует принятие ранее объявленных мер по открытию финансового сектора.

"В этом году мы значительно снизим пошлины на импорт автомобилей и в то же время снизим импортные тарифы на некоторые другие товары", — сказал Си.