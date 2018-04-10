Минфин США разрешил выполнить контракты с РФ

Граждане США смогут спокойно завершить сотрудничество и текущие контракты с внесенными в санкционный список лицами и компаниями из России , сообщается на сайте Минфина США.

Речь, в том числе, идет о пока еще незавершенных поставках тех или иных товаров, хотя некоторые запреты действуют уже сейчас.

При введении санкций устанавливается также период для завершения всех операций, прекращения контрактов и соглашений, которые были заключены до даты расширения черных списков, то есть, в данном случае до 6 апреля.

Речь идет, в том числе, о выплате попавшими под санкции лицами и структурами заработной платы, пенсий и других сумм, предусмотренных действующими договорными обязательствами. Это правило также распространяется и на "оказание услуг работниками заблокированным организациям".

Конкретные сроки прекращения совместной работы американцев с фигурантами санкционных списков обозначены в отдельных документах Минфина США

6 апреля США ввели санкции в отношении семи крупнейших российских предпринимателей, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур, сообщали ранее "Вести. Экономика".

Согласно разъяснениям Минфина , активы всех 24 перечисленных граждан и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежат замораживанию.

В тот же день управление по контролю над иностранными активами Минфина США распространило заявление, согласно которому инвесторам до 7 мая нужно избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции.