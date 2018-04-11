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Кредитное агентство повысило рейтинг Красноярского края до «позитивного»
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Кредитное агентство повысило рейтинг Красноярского края до «позитивного» 

АиФ Красноярск 47 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
АКРА повысило прогноз по рейтингу Красноярского края до «позитивного» и одновременно подтвердило рейтинг по шкале А (RU) — сообщает портал краевого правительства. Рейтинг категории «А» присваивается регионам с высокой степенью ликвидности и относительно стабильной экономикой. К повышению доверия привели последовательный рост операционного баланса при одновременном снижении долговой нагрузки (за три года упала с показателя 6,7 до 2,9) и удлинении графика погашения долга.
Специалисты АКРА отметили значительное улучшение соотношения расходов на обслуживание долга и операционного баланса региона с 2014 по 2017 год, а кроме того подчеркнули развитую региональную экономику и ликвидность краевого бюджета.
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