Кредитное агентство повысило рейтинг Красноярского края до «позитивного»

АКРА повысило прогноз по рейтингу Красноярского края до «позитивного» и одновременно подтвердило рейтинг по шкале А (RU) — сообщает портал краевого правительства. Рейтинг категории «А» присваивается регионам с высокой степенью ликвидности и относительно стабильной экономикой. К повышению доверия привели последовательный рост операционного баланса при одновременном снижении долговой нагрузки (за три года упала с показателя 6,7 до 2,9) и удлинении графика погашения долга.

Специалисты АКРА отметили значительное улучшение соотношения расходов на обслуживание долга и операционного баланса региона с 2014 по 2017 год, а кроме того подчеркнули развитую региональную экономику и ликвидность краевого бюджета.