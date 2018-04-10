Си Цзиньпин: ВВП Китая рос в среднем на 9,5 проц. в год в течение последних 40 лет 

Боао /провинция Хайнань/, 10 апреля /Синьхуа/ — В течение прошедших 40 лет ВВП Китая рос в среднем на 9,5 процента в год в сопоставимых ценах, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
Объем внешней торговли страны в долларовом выражении рос ежегодно на 14,5 процента, сказал он на церемонии открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума.
"Китайский народ вырвался из лишений и бедности, сейчас он получает достаточное обеспечение и живет умеренно процветающей жизнью", — констатировал глава китайского государства.
Согласно действующим стандартам ООН, более 700 млн китайцев избавились от нищеты, на их долю приходится 70 проц. глобального показателя за аналогичный период, отметил Си Цзиньпин. -0-