Си Цзиньпин: ВВП Китая рос в среднем на 9,5 проц. в год в течение последних 40 лет

Боао /провинция Хайнань/, 10 апреля / Синьхуа / — В течение прошедших 40 лет ВВП Китая рос в среднем на 9,5 процента в год в сопоставимых ценах, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин Объем внешней торговли страны в долларовом выражении рос ежегодно на 14,5 процента, сказал он на церемонии открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума. "Китайский народ вырвался из лишений и бедности, сейчас он получает достаточное обеспечение и живет умеренно процветающей жизнью", — констатировал глава китайского государства. Согласно действующим стандартам ООН , более 700 млн китайцев избавились от нищеты, на их долю приходится 70 проц. глобального показателя за аналогичный период, отметил Си Цзиньпин. -0-