Ещё
Си Цзиньпин: ВВП Китая рос в среднем на 9,5 проц. в год в течение последних 40 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин: ВВП Китая рос в среднем на 9,5 проц. в год в течение последних 40 лет 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Боао /провинция Хайнань/, 10 апреля /Синьхуа/ — В течение прошедших 40 лет ВВП Китая рос в среднем на 9,5 процента в год в сопоставимых ценах, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.
Объем внешней торговли страны в долларовом выражении рос ежегодно на 14,5 процента, сказал он на церемонии открытия ежегодной конференции Боаоского азиатского форума.
"Китайский народ вырвался из лишений и бедности, сейчас он получает достаточное обеспечение и живет умеренно процветающей жизнью", — констатировал глава китайского государства.
Согласно действующим стандартам ООН, более 700 млн китайцев избавились от нищеты, на их долю приходится 70 проц. глобального показателя за аналогичный период, отметил Си Цзиньпин. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Три крупнейших нефтегазовых корпорации Китая добились заметного роста прибыли в 2017 году Си Цзиньпин выступает с речью на открытии Боаоского азиатского форума - 2018 Китай не намерен вести торговую войну, но и не боится ее -- МИД КНР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии401
Сын Табакова взбесил народ103
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым297
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США100
Китай готов положить конец доллару и США63
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение