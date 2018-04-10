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Китай намерен активно наращивать импорт
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Китай намерен активно наращивать импорт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Wang Zhao
Китай намерен активно наращивать импорт, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао.
"Мы намерены активно продвигать наращивание импорта. Внутренний спрос является основной движущей силой экономического развития Китая, а также остается обязательным требованием для удовлетворения ежедневно растущих потребностей народа в лучшей жизни", — заявил китайский лидер.
По его словам, "Китай не гонится за положительным торговым балансом".
"Мы искренне надеемся на расширение импорта и стимулирование текущего платежного баланса", — добавил Си Цзиньпин.
Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом "Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира" формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют "азиатским Давосом", являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
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