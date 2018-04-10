Китай намерен активно наращивать импорт

Китай намерен активно наращивать импорт, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао.

"Мы намерены активно продвигать наращивание импорта. Внутренний спрос является основной движущей силой экономического развития Китая, а также остается обязательным требованием для удовлетворения ежедневно растущих потребностей народа в лучшей жизни", — заявил китайский лидер.

По его словам, "Китай не гонится за положительным торговым балансом".

"Мы искренне надеемся на расширение импорта и стимулирование текущего платежного баланса", — добавил Си Цзиньпин.