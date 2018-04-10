КНР в 2018 г снизит ряд импортных пошлин на ввозимые товары — Си Цзиньпин

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ПЕКИН, 10 апр /ПРАЙМ/. Китай в 2018 году снизит пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, при этом в значительной степени будут снижены пошлины на ввоз автомобилей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао.

"В этом году мы в значительной степени сократим пошлины на ввоз автомобилей, а также на другие товары", — заявил китайский лидер.

По его словам, Китай намерен увеличивать импорт товаров с уникальными характеристиками, на которые у населения страны имеется спрос.

"Мы также надеемся, что развитые страны прекратят вводить искусственные ограничения в сфере нормальной и справедливой торговли высокотехнологичной продукцией, а также облегчат для Китая экспортный контроль по данному виду товаров", — добавил Си Цзиньпин.

Он также напомнил, что в ноябре этого года в Шанхае пройдет первая международная выставка China International Import Expo, которая станет ежегодной. По мнению Си Цзиньпина, Expo станет хорошей площадкой для дальнейшего продвижения открытия китайского рынка для товаров со всего мира.

Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом «Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира» формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют «азиатским Давосом», являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.