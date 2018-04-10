Си Цзиньпин заявил о расширении доступа иностранного капитала в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Азиатского экономического в форума в Боао заявил, что в этом году Китай примет ряд мер по расширению доступа иностранных инвестиций на рынок страны, передает РИА «Новости»

"Китай в значительной степени расширит доступ на свой рынок. В этом году мы примет ряд значимых мер. В сфере услуг, особенно в финансовом секторе, мы должны гарантировать реализацию мер по упрощению доступа иностранного капитала в банковский сектор, сферу ценных бумаг и сектор страхования, о которых мы объявили в конце прошлого года", — заявил Си Цзиньпин.

Глава государства отметил, что также необходимо ускорить снятие ограничений в сфере страхования.

"Оставшиеся ограничения в основном в автомобилестроительном, судостроительном и авиастроительном секторах. Сейчас уже подготовлена основа для расширения доступа в эти сферы. Следующим нашим шагом станет в максимально короткие сроки ослабление ограничения на долевое соотношение иностранного капитала, в особенности ограничения в автомобильной промышленности", — подчеркнул Си Цзиньпин.