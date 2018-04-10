Ещё
Си Цзиньпин заявил о расширении доступа иностранного капитала в Китай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

Си Цзиньпин заявил о расширении доступа иностранного капитала в Китай 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Азиатского экономического в форума в Боао заявил, что в этом году Китай примет ряд мер по расширению доступа иностранных инвестиций на рынок страны, передает РИА «Новости».
"Китай в значительной степени расширит доступ на свой рынок. В этом году мы примет ряд значимых мер. В сфере услуг, особенно в финансовом секторе, мы должны гарантировать реализацию мер по упрощению доступа иностранного капитала в банковский сектор, сферу ценных бумаг и сектор страхования, о которых мы объявили в конце прошлого года", — заявил Си Цзиньпин.
Глава государства отметил, что также необходимо ускорить снятие ограничений в сфере страхования.
"Оставшиеся ограничения в основном в автомобилестроительном, судостроительном и авиастроительном секторах. Сейчас уже подготовлена основа для расширения доступа в эти сферы. Следующим нашим шагом станет в максимально короткие сроки ослабление ограничения на долевое соотношение иностранного капитала, в особенности ограничения в автомобильной промышленности", — подчеркнул Си Цзиньпин.
Ранее МИД КНР заявил, что торговая война США расшатывает основы глобальной системы. Также ранее стало известно, что США ждут от Китая уступок в торговом споре.
Газета.Ru: последние новости
Украина введет санкции против российских бизнесменов Орешкин назвал новые санкции США хорошим тестом для макроэкономики Кудрин: не стоит ждать снижения ставки ЦБ в ближайшие полгода
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля130
Набиуллина прокомментировала падение рубля320
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков421
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД121
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста55
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение