Ещё
Си Цзиньпин: Китай никогда не станет подрывать существующий миропорядок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин: Китай никогда не станет подрывать существующий миропорядок 

РИА Новости 46 минут назад
ПЕКИН, 10 апр РИА Новости. Китай никогда не станет угрозой для других стран или существующего миропорядка вне зависимости от уровня своего развития, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао.
"Вне зависимости от того, каких масштабов в своем развитии достигнет Китай, мы никогда не будем угрозой для других, никогда не будем подрывать существующий миропорядок, никогда не будем стремиться к установлению сфер своего влияния", — заявил китайский лидер.
По его словам, «Китай всегда оставался строителем мира во всем мире, защитником существующего миропорядка и вносил значительный вклад в глобальное развитие».
Азиатский форум в Боао на китайском острове Хайнань проводится с 2001 года. В этом году форум под девизом «Открытая и инновационная Азия для большего процветания мира» формально проходит 8-11 апреля. Задачами форума, который называют «азиатским Давосом», являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и иным вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
РИА Новости: последние новости
Российские миллиардеры за день потеряли более $15 млрд из-за санкций США Forbes подсчитал потери российских миллиардеров из-за новых санкций США Китай намерен активно наращивать импорт
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к удару по Сирии478
Сын Табакова взбесил народ111
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США132
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым318
Китай готов положить конец доллару и США71
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение