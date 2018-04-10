Си Цзиньпин: Китай никогда не станет подрывать существующий миропорядок

ПЕКИН, 10 апр РИА Новости Китай никогда не станет угрозой для других стран или существующего миропорядка вне зависимости от уровня своего развития, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия ежегодного Азиатского экономического форума в Боао.

"Вне зависимости от того, каких масштабов в своем развитии достигнет Китай, мы никогда не будем угрозой для других, никогда не будем подрывать существующий миропорядок, никогда не будем стремиться к установлению сфер своего влияния", — заявил китайский лидер.

По его словам, «Китай всегда оставался строителем мира во всем мире, защитником существующего миропорядка и вносил значительный вклад в глобальное развитие».