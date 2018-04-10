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СМИ сообщили о планах Китая создать военную базу в Тихом океане
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СМИ сообщили о планах Китая создать военную базу в Тихом океане 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Китай планирует создать военно-морскую базу на территории островного государства Вануату в Тихом океане. Об этом пишет The Sydney Morning Herald со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.
Как отмечается, предварительные дискуссии по этому вопросу между правительствами двух стран уже начались. Официального предложения от китайских властей ещё не поступало, однако планы КНР построить военный объект неподалёку от Австралии уже были обсуждены на высоком уровне в Канберре и Вашингтоне.
Издание отмечает, что база, которая будет находится менее чем в 2 тыс. километрах от берегов Австралии, позволит Китаю изменить стратегический баланс в регионе, что потенциально увеличит риск конфронтации между Пекином и Вашингтоном.
Как пишет газета, австралийская разведка и партнёры в США и Новой Зеландии обеспокоены усилением влияния Китая в странах Океании.
Эта база станет первой китайской базой в Тихом океане и второй в мире.
Первая зарубежная военная база КНР была открыта в Джибути в августе 2017 года.
RT на русском: последние новости
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