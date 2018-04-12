СМИ сообщили о рекордном снижении смертности от туберкулёза в России

России в 2017 году уровень смертности от туберкулёза снизился на 17,3% по сравнению с 2016 годом, это рекордный показатель за всё постсоветское время. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчёт Минздрава за 2017 год.

По данным издания, показатель смертности от туберкулёза составил 6,2 случая на 100 тыс. населения.

В 71 российском регионе зафиксирована положительная динамика в борьбе с болезнью, в остальных этот показатель оставался на прежнем уровне или увеличился.

«В прошлом году также зафиксировано снижение лекарственной устойчивости палочки туберкулеза впервые за 16 лет», — рассказала главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева

Ранее Минздрав назвал российские регионы с наиболее низким уровнем смертности.