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Комиссия США по торговле одобрила введение пошлин на поставки алюминиевой фольги из КНР
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Комиссия США по торговле одобрила введение пошлин на поставки алюминиевой фольги из КНР 

ТАСС 18 минут назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Комиссия США по международной торговле (КМТ) в понедельник признала обоснованным решение министерства торговли ввести пошлины на импортируемую из Китая алюминиевую фольгу.
Как отмечается в распространенном заявлении, КМТ «признает, что импорт данной продукции наносит материальный ущерб» американской металлургической промышленности, поскольку китайская фольга «продается в США по заниженным ценам и субсидируется правительством Китая».
Минторг США 27 февраля завершил расследование, начатое в марте 2017 года по просьбе американских компаний, объявив о решении ввести антидемпинговые и компенсационные пошлины в отношении китайских производителей алюминиевой фольги. Размер антидемпинговых тарифов составил от 48,64% до 106,9%, а компенсационных пошлин — от 17,14% до 80,97%
Комментируя эти меры, глава управления по урегулированию торговых вопросов министерства коммерции КНР Ван Хэцзюнь подчеркнул, что Вашингтон проводит необъективные антидемпинговые расследования, ориентируясь исключительно на внутреннее законодательство и пренебрегая международными правовыми нормами. Алюминиевые предприятия США уже 20 лет назад покинули сегмент производителей продукции с низкой добавленной стоимостью, переключившись на выпуск более прибыльных товаров, добавил он, выразив убеждение в том, что решение минторга не приведет к оживлению соответствующей внутренней отрасли и нанесет удар по американскому потребителю.
В 2016 году весь объем импорта фольги из Китая в США оценивался в $389 млн  КМТ — независимый квазисудебный орган для рассмотрения торговых споров. Антидемпинговые расследования в Америке проводит минторг. Однако последнее слово в оценке полученных результатов принадлежит КМТ.
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